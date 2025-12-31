Музыкант Davido выиграл более $ 100 тыс. на ставках
Американский певец нигерийского происхождения Davido поделился в социальных сетях своим выигрышем на ставках. Музыкант поставил $ 15 тыс. на экспресс из трёх матчей НФЛ. Во всех играх он выбирал победу одной из команд, общий коэффициент пари составил 7.86.
В итоге всё сложилось так, как нужно было Davido. «Майами» обыграл «Тампу» 20:17, «Цинциннати» победил «Аризону» 37:14, а «Филадельфия» смогла удержать преимущество в матче с «Баффало» 13:12, причём «Биллс» могли вырвать победу в самой концовке, но упустили свой шанс.
Таким образом, ставка певца оказалась удачной. На выплату он получил $ 113 416. Это примерно 8 784 069 рублей.
