В PARI назвали виды спорта, на которые больше всего ставили в 2025 году

Букмекерская компания PARI подвела итоги 2025 года. Так, в компании назвали виды спорта, на который пришёлся наибольший объём ставок за 12 месяцев.

С большим отрывом лидирует футбол. На него пришлось 29,01% от общего объёма ставок. В топ-5 также вошли киберспорт (13,88%), хоккей (12,6%), теннис (12,52%) и симулятор (11,43%). На остальные виды спорта пришлось 20,56%.

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла 14 сентября, когда на полную мощность вышли ведущие европейские футбольные чемпионаты, а на турнире The International по Dota 2 состоялись финалы плей-офф в верхней и нижней сетках. Наименее активный день для ставок у клиентов компании — 1 января.

