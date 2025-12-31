В PARI назвали самые прибыльные и убыточные для компании команды в 2025 году

Букмекерская компания PARI подвела итоги 2025 года. Аналитики выделили команды, на которые игроки чаще всего ставили за последние 12 месяцев.

Больше всего ставок в денежном выражении за год было принято на футбольные «Реал» с «Барселоной», а также киберспортивный коллектив Tundra Esports. Самым прибыльным для букмекера клубом за год стал французский «ПСЖ», которому удалось выиграть сразу шесть трофеев. При этом игроки на ставках не ожидали победы парижан в Лиге чемпионов, а также их поражения в финале клубного чемпионата мира.

Самым прибыльным для игроков в 2025 году стал футбольный клуб «Сочи», который проиграл 13 из 18 матчей РПЛ.