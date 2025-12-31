Компания PARI назвала главный матч в спорте в 2025 году по объёму ставок

Букмекерская компания PARI подвела итоги 2025 года. Аналитики назвали матч, на который пришёлся наибольший объём ставок за последние 12 месяцев.

Главным событием в мировом спорте в 2025 году стал финал футбольной Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером», на него пришёлся наибольший объём ставок клиентов PARI.

В футболе самыми удачными для компании оказались три матча с участием «ПСЖ»: с «Челси» в финале клубного чемпионата мира (0:3), «Марселем» в чемпионате Франции (0:1) и «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов в Лондоне (1:0). Парижане неожиданно потерпели поражения в матчах, перед которыми считались фаворитами, но при этом обыграли «Арсенал» вопреки большинству прогнозов.

Для игроков самыми успешными стали три матча с участием «Барселоны»: с «Ньюкаслом» (2:1) и «Бенфикой» (1:0) в Лиге чемпионов, а также с «Атлетико» (4:2) в чемпионате Испании.