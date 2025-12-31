Эксперты оценили шансы «Динамо» Мх избежать вылета из РПЛ после назначения Евсеева

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Вадим Евсеев, перебравшийся в Дагестан из новороссийского «Черноморца». Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли динамовцам избежать вылета из РПЛ.

Поставить на то, что новый тренер поможет махачкалинцам остаться в элите российского футбола, можно с коэффициентом 1.40. Заключить пари на то, что «Динамо» займёт одно из последних двух мест по итогам сезона и отправится в Первую лигу, можно за 2.95.

Евсеев сменил на посту главного тренера махачкалинцев Хасанби Биджиева. «Динамо» после 18 туров занимает 13-ю позицию в РПЛ.