Эксперты оценили шансы «Динамо» Мх избежать вылета из РПЛ после назначения Евсеева
Поделиться
Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Вадим Евсеев, перебравшийся в Дагестан из новороссийского «Черноморца». Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли динамовцам избежать вылета из РПЛ.
Поставить на то, что новый тренер поможет махачкалинцам остаться в элите российского футбола, можно с коэффициентом 1.40. Заключить пари на то, что «Динамо» займёт одно из последних двух мест по итогам сезона и отправится в Первую лигу, можно за 2.95.
Евсеев сменил на посту главного тренера махачкалинцев Хасанби Биджиева. «Динамо» после 18 туров занимает 13-ю позицию в РПЛ.
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 29 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:33
-
11:00
-
10:00
- 28 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00