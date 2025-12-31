Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Чарльтон» — «Ковентри»: ставки и коэффициенты на матч Чемпионшипа 1 января

«Чарльтон» — «Ковентри»: ставки и коэффициенты на матч Чемпионшипа 1 января
Комментарии

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Чарльтон» и «Ковентри». Игра пройдёт на стадионе «Вэлли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Англия — Чемпионшип . 25-й тур
01 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Чарльтон Атлетик
Лондон
Не начался
Ковентри Сити
Ковентри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Чарльтона» оценивается коэффициентом 3.25 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.55 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

«Чарльтон» нынче совсем не тот, что почти все нулевые держался в английской Премьер-лиге и временами умудрялся изрядно шуметь. В Чемпионшипе он на правах новичка: в минувшем сезоне финишировал четвёртым в Лиге 1, выиграл плей-офф и добился повышения в классе. Результаты вполне себе ожидаемые: стабильно держатся в нижней части турнирной таблицы, на зону плей-офф не претендуют. Зато создали солидный отрыв от зоны вылета, чувствуют себя в безопасности.

У «Ковентри» задачи гораздо выше. Третий сезон подряд добиваются прогресса: девятое место, затем – пятое и поражение в плей-офф, а теперь вообще занимают чистую первую строчку с солидным заделом. Вся борьба, конечно, впереди, но двузначный отрыв от зоны плей-офф выглядит по меньшей мере солидно.

Материалы по теме
«Чарльтон» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард готовится к АПЛ
«Чарльтон» — «Ковентри». Фрэнк Лэмпард готовится к АПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android