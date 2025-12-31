«Чарльтон» — «Ковентри»: ставки и коэффициенты на матч Чемпионшипа 1 января

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Чарльтон» и «Ковентри». Игра пройдёт на стадионе «Вэлли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Чарльтона» оценивается коэффициентом 3.25 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.55 (26%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

«Чарльтон» нынче совсем не тот, что почти все нулевые держался в английской Премьер-лиге и временами умудрялся изрядно шуметь. В Чемпионшипе он на правах новичка: в минувшем сезоне финишировал четвёртым в Лиге 1, выиграл плей-офф и добился повышения в классе. Результаты вполне себе ожидаемые: стабильно держатся в нижней части турнирной таблицы, на зону плей-офф не претендуют. Зато создали солидный отрыв от зоны вылета, чувствуют себя в безопасности.

У «Ковентри» задачи гораздо выше. Третий сезон подряд добиваются прогресса: девятое место, затем – пятое и поражение в плей-офф, а теперь вообще занимают чистую первую строчку с солидным заделом. Вся борьба, конечно, впереди, но двузначный отрыв от зоны плей-офф выглядит по меньшей мере солидно.