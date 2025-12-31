Скидки
«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер»: ставки и коэффициенты на матч Чемпионшипа

Комментарии

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер». Игра пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Англия — Чемпионшип . 25-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Шеффилда» предлагается с коэффициентом 2.05, что равно приблизительно 54% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 3.70 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.45 (28%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Обе команды совсем недавно выступали в АПЛ, а теперь рискуют увязнуть в Чемпионшипе. Новый сезон «клинки» начали с восьми поражений в девяти турах, оккупировав предпоследнюю строчку в турнирной таблице. Примерно к середине осени результаты выправились. Мечтать о прямом выходе в элиту после жуткого начала слишком наивно, а вот до зоны плей-офф не так уж далеко.

«Лестер» после возвращения в Чемпионшип чувствует себя гораздо хуже ожидаемого. Слишком мало стабильности, слишком много ничьих, болтаются в районе 10-го места.

