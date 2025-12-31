Скидки
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: ставки и коэффициенты на матч НХЛ 31 декабря

Комментарии

31 декабря в Вашингтоне на льду «Кэпитал Уан-Арены» встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Стартовое вбрасывание запланировано на 20:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.08, в то время как победа «Рейнджерс» оценивается в 3.35. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Обе команды подходят к игре на фоне непростого отрезка. «Рейнджерс» в ночь на 30 декабря уступили «Каролине» в овертайме (2:3 ОТ), и это был матч, где пришлось много терпеть и держаться за счёт игры вратаря. Игорь Шестёркин в очередной раз доказывает свою важность для команды.

«Вашингтон» в тот же игровой день уступил «Флориде» (3:5), а ключевая деталь — у соперника включился третий период, то есть цена ошибок была максимальной.

