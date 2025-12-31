Николай Оганезов: основная угроза для букмекеров — неопределённость с налогом на прибыль

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, председатель совета Первой СРО и советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов в интервью Sports.ru рассказал об опасениях букмекеров в связи с ужесточением налогов.

«Основная угроза сейчас – даже не налог на игорный бизнес с GGR, а неопределённость с налогом на прибыль.

По действующим правилам бухгалтерского учёта спонсорские отчисления в основном должны идти с прибыли и не могут быть отнесены к затратам. Это парадокс: один из самых действенных инструментов поддержки спорта становится в ряд высоких экономических и налоговых рисков. Именно это – главная угроза для будущих спонсорских контрактов.

Ну а новое требование о выплате выигрышей при наступлении результата каждого заключенного пари – это уже вишенка на торте пессимистического сценария развития событий», — подчеркнул Оганезов.