«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.59.

«Лидс» сейчас находится в нижней части турнирной таблицы, по сути, в зоне вылета. Их главная задача — сохранить место в Премьер-лиге. В этом плане команда борется, цепляется, но разница в классе с топ-клубами, конечно, ощущается.

«Ливерпуль» в последних матчах выглядит уже совсем по-другому. Команда постепенно возвращает тот самый ливерпульский футбол, к которому все привыкли: высокая интенсивность, давление и быстрые атаки. Сейчас они идут в районе четвёртого места, а значит борьба за Лигу чемпионов в полном разгаре. При определённых раскладах там даже можно говорить о борьбе за места еще повыше, поэтому настрой у команды сейчас серьёзный. Такие матчи, как с «Лидсом», «Ливерпуль» в нынешнем состоянии просто не имеет права упускать.

Да, это Англия, здесь лёгких игр не бывает, особенно против команд, которые бьются за выживание. Но при всём уважении к «Лидсу», разница в уровне футболистов — это небо и земля. «Ливерпуль» сейчас снова обретает своё лицо и свою игру, и в домашнем матче, я думаю, они спокойно разберут соперника по полочкам. Поэтому здесь, на мой взгляд, особых проблем быть не должно — однозначная победа «Ливерпуля», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».