«Ливерпуль» — «Лидс»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру чемпионата Англии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.40.

«Первый день нового года, и сразу такой матч на «Энфилде»! Красные в последнее время шаг за шагом нащупывают недостающую им стабильность, а в этой игре ещё и лидер Собослаи возвращается. «Ливерпуль» выйдет играть на победу с первой же минуты.

Достаточно посмотреть на статистику «Лидса» в выездных матчах — всего пять очков и только одна победа за половину чемпионата Англии. Фактически все очки они зарабатывают дома. Поэтому «Ливерпуль» просто обязан задавить такого соперника у себя дома — не просто выиграть, а разгромить», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».