«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: прогноз Дмитрия Губерниева на игру АПЛ 1 января

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.25.

«Несмотря на высокое место хозяев в таблице, перед нами настоящая дуэль Давида и Голиафа. «Манчестер Сити» — футбольная машина, которая уже восемь матчей подряд забивает минимум два гола. И вот где парадокс. Да, статистика кричит о разгроме. Но я чувствую иначе.

У «чёрных котов» в этом сезоне нет ни одного домашнего поражения — они цепляют очки со всеми. Команда Гвардиолы приедет сюда не для карнавала, а для холодной, расчётливой работы в условиях адского календаря. И хозяева, осознавая мощь атаки гостей, будут цепляться зубами за свой результат. Голы, возможно, и будут, но их будет немного. Новогоднего фейерверка ждать точно не стоит», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».