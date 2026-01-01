«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Сандерленд» — «Манчестер Сити».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«В первый день Нового 2026 года 19-й тур английской Премьер-лиги завершится четырьмя матчами. Один из них состоится на стадионе «Лайт». Хозяева поля — «Сандерленд» — вернувшиеся в элиту после восьмилетнего перерыва, будут принимать восьмикратного чемпиона АПЛ «Манчестер Сити».

2025 год «чёрные коты» закончили на 7-м месте, дающем право участвовать в еврокубках, с 28 очками — всего лишь в двух очках от пятого, возможно, лигочемпионского места: 7 побед, 7 ничьих, 4 поражения, забито 20 мячей, пропущено 18. По очкам, заработанным в родных стенах (19), «чёрные коты» в нынешнем сезоне занимают пятое место и являются наряду с «Арсеналом» единственными командами в Премьер-лиге, ни разу не проигравшими на своём поле.

«Манчестер Сити» привычно для себя идёт в верхней части турнирной таблицы, продолжая гонку за единолично лидирующим «Арсеналом». «Горожане» отстают от «канониров» на 5 очков, но по потерянным всего на 2. Однако эти «потерянные» ещё нужно набрать.

У команды Гвардиолы великолепная атака во главе с норвежским чудо-бомбардиром Эрлингом Холандом, наколотившая за 18 матчей в Премьер-лиге 43 мяча, что является лучшим результатом среди всех команд. На выезде в нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» набрал 16 очков из 27 возможных.

Отметим, что предстоящий 1 января матч между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» будет уже их второй встречей в рамках Премьер-лиги. Первая состоялась в 15-м туре 6 декабря и завершилась разгромом «чёрных котов» 3:0.

Таким образом, я считаю, что в этом матче мы увидим достаточно. И самое главное, что обе команды сумеют отличиться в этой встрече», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».