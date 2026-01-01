«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм».

Ставка: ничья за 3.60.

«Брентфорд» дома, конечно, очень агрессивная команда. В последнем матче они легко забили четыре мяча и уверенно выиграли, поэтому сейчас находятся на хорошем ходу. У них есть свои задачи на сезон, и в целом они вполне могут зацепиться за борьбу за еврокубки — почему нет. Команда атакует много, забивает, психологически выглядит уверенно и при своих болельщиках всегда навязывает высокий темп.

«Тоттенхэм» играет на выезде — и это, кстати, для них даже плюс. Почему-то дома они в последнее время выглядят хуже, а вот в гостях действуют увереннее и чаще дают бой соперникам. Это странно, но факт. Поэтому сказать, что «Брентфорд» легко их переиграет, я не могу. «Тоттенхэм» — команда, которая умеет огрызаться, любит работать с мячом, атаковать и находить свои моменты.

Я, пожалуй, не стал бы отдавать победу ни одной из команд. С учётом того, как «Брентфорд» играет дома и как «Тоттенхэм» смотрится на выезде, здесь напрашивается боевая ничья. Обе команды понимают, что это матч за шесть очков и в случае победы можно приблизиться к зоне Лиги Европы. Поэтому будет жёсткая и атакующая игра с забитыми мячами. Счёт вполне может получиться результативным — что-то вроде 2:2 или даже 3:3», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».