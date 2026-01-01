Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ 1 января

«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ 1 января
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мерсисайдцы пока в стадии ремиссии, но не полного выздоровления. Под руководством Арне Слота команда смогла восстановить победный дух, одержав четыре победы подряд. Хотя многое ещё предстоит вернуть — речь о защите титула пока не идёт, а закрепление в топ-4 уже считается важным прогрессом после кризиса. Однако говорить о полном восстановлении «скаузеров» преждевременно — победы даются с трудом: и против «Интера», и с «Тоттенхэмом», и даже в игре с «Вулверхэмптоном» клуб испытывает сложности. В последних матчах здорово проявляет себя хавбек Райан Гравенберх, а в прошлом матче на его счету забитый мяч.

Декабрьский взлет «павлинов»: команда Даниэля Фарке завершила месяц без поражений, одержав две победы и сделав три ничьих, что значительно укрепило их позиции — отрыв от зоны вылета составил уже семь очков. Особенно ярко проявил себя форвард Доминик Калверт-Льюин, забивая в шести матчах подряд — семь мячей в ворота соперников — подобное достижение не покорялось игрокам команды уже более 60 лет. Новый год «Лидс» встречает в хорошем настроении и с уверенностью в дальнейших успехах.

Обе команды в топ-6 по результативности, что обещает яркий матч. Последние матчи это подтверждают — более 3 голов в 10 из 14 игр хозяев и 11 из 14 у гостей, а очные встречи часто обходятся результатом с таранной голевой активностью. Предлагаю ставку — тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
АПЛ: «Манчестер Сити» напрягает «Арсенал» и восставший «Ливерпуль»
АПЛ: «Манчестер Сити» напрягает «Арсенал» и восставший «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android