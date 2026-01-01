«Ливерпуль» — «Лидс»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ 1 января

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лидс».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Мерсисайдцы пока в стадии ремиссии, но не полного выздоровления. Под руководством Арне Слота команда смогла восстановить победный дух, одержав четыре победы подряд. Хотя многое ещё предстоит вернуть — речь о защите титула пока не идёт, а закрепление в топ-4 уже считается важным прогрессом после кризиса. Однако говорить о полном восстановлении «скаузеров» преждевременно — победы даются с трудом: и против «Интера», и с «Тоттенхэмом», и даже в игре с «Вулверхэмптоном» клуб испытывает сложности. В последних матчах здорово проявляет себя хавбек Райан Гравенберх, а в прошлом матче на его счету забитый мяч.

Декабрьский взлет «павлинов»: команда Даниэля Фарке завершила месяц без поражений, одержав две победы и сделав три ничьих, что значительно укрепило их позиции — отрыв от зоны вылета составил уже семь очков. Особенно ярко проявил себя форвард Доминик Калверт-Льюин, забивая в шести матчах подряд — семь мячей в ворота соперников — подобное достижение не покорялось игрокам команды уже более 60 лет. Новый год «Лидс» встречает в хорошем настроении и с уверенностью в дальнейших успехах.

Обе команды в топ-6 по результативности, что обещает яркий матч. Последние матчи это подтверждают — более 3 голов в 10 из 14 игр хозяев и 11 из 14 у гостей, а очные встречи часто обходятся результатом с таранной голевой активностью. Предлагаю ставку — тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».