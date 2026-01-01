«Каролина» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Монреаль».

Ставка: победа «Каролины» в матче за 1.57.

«Каролина» заходит в новый год на первом месте Востока: 51 очко, 130:115 по голам, 24-12-3 в 39 играх. Один из минусов — слабое меньшинство. Этот показатель 22-й в лиге: дома из 62 попыток реализовано 12, в гостях — из 56 реализовано девять. «Монреаль» наоборот выделяется численным преимуществом, они четвёртые в НХЛ по реализации: дома — 22,2%, 12 голов из 54 попыток, а в гостях 27,6%, 16 из 58. В этом компоненте канадцы имеют преимущество даже на выезде.

Вратарь Пётр Кочетков выбыл до конца сезона, но у «ураганов» нет проблем с вратарской линией, в этом сезоне уже заиграны три кипера. В декабре «Каролина» провела 14 матчей и проиграла шесть из них. Показательными были две встречи во Флориде. Подопечные Рода Бриндамора вели 2:0 с «Пантерз», но пропустили пять безответных шайб в третьем периоде. В Тампе «ураганы» упустили преимущество 3:0 и по итогу проиграли 4:6. У команды есть две удивительные способности: играть строго, пресно и душить этим соперников, а потом внезапно встать. Накануне нового года «Харрикейнз» проиграли «Питтсбургу» (1:5). Команда уступала 0:5 до конца второго периода.

«Канадиенс» — дерзкие ребята, которым порой не хватает хладнокровия. Команда сильно зависит от атаки и не всегда способна фокусироваться на обороне. Обычно это удаётся после крупных поражений. Зато Иван Демидов (33) — первый в гонке лучших новичков НХЛ. «Монреаль» уже не первый сезон находится в стадии перестройки, периодически выдаёт классные серии, но целостности и стабильности нет. В декабре команда чередовала победы и поражения и к этому матчу подошла с победой над «Флоридой Пантерз» — 3:2 в овертайме.

Не самая интересная пара, при этом непредсказуемая по результатам. История очных встреч показывает преимущество домашних команд. Поэтому хозяева победят при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».