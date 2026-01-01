«Ливерпуль» — «Лидс»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Лидс». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Лидса» оценивается коэффициентом 6.40 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.50 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

На «Энфилде» стало гораздо спокойнее. Ещё совсем недавно команда барахталась в середине турнирной таблицы, инсайдеры всерьёз обсуждали возможную отставку Арне Слота, а Мохамед Салах пробовал себя в жанре стендапа. Стартовал Кубок Африки. Салах уехал в расположение сборной Египта. Слот худо-бедно разобрался с основной обоймой. Сбои случаются, но 2025 год закрыли серией из шести туров АПЛ без поражений.

Соперник кусачий: оторвался от зоны вылета, обыграл «Челси» (3:1), разгромил весьма крепкий нынче «Кристал Пэлас» (4:1). Да и 3:3 с «Ливерпулем» выдал буквально 3,5 недели назад.