«Сандерленд» — «Манчестер Сити»: ставки и коэффициенты на игру чемпионата Англии

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ман Сити» предлагается с коэффициентом 1.51, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Сандерленда» оценивается коэффициентом 6.00 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.70 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.21, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

«Манчестер Сити» завершает зимний сбор урожая. В последний месяц календарь у подопечных Хосепа Гвардиолы выдался приятный. Вот «горожане» и взялись за дело. Засучили рукава, повадились забивать от трёх до пяти мячей и штамповать победы. Начали нервно, зато после 5:4 с «Лидсом» оформили несколько разгромов подряд и перестали пропускать. «Арсенал» нынче совсем не тот, что был несколько месяцев назад. Пара осечек — и вот уже отставание становится минимальным.

«Сандерленд» по-прежнему держит планку, не собираясь отказываться от борьбы за зону Лиги чемпионов. 0:3 с «Манчестер Сити» оказались единственной провальной игрой за последнее время. На своём поле команда не проигрывает в принципе, а главное — мало пропускает.