«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: ставки и коэффициенты на встречу АПЛ 1 января

Комментарии

1 января в матче 19-го тура чемпионата Англии встретятся «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.37, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Томас Франк возвращается на «Джитек Коммьюнити», но уже в роли главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». «Брентфорд» без него отнюдь не развалился, Наоборот — у руля теперь Кит Эндрюс, команда выглядит очень боевой. Особенно на домашнем поле.

«Тоттенхэм» забрал накануне выездную встречу у «Кристал Пэлас» (1:0). Причём два мяча Ришарлисона отменили. «Шпоры» подняли настроение себе определённо, но в таблице всё равно идут рядом с «пчёлами», а запас прочности минимальный. Затор в таблице с 15-го по седьмое место такой, что позавидовали бы московские дороги.

