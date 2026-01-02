Скидки
Эксперты назвали главного претендента на пост тренера «Челси»
2026 год начался с громкой отставки в английском футболе. «Челси» уволил Энцо Мареску. Итальянец разошёлся во взглядах на проект с руководством, а ряд неудачных матчей стал последней каплей. Букмекеры принимают ставки на нового тренера «аристократов».

Фаворитом считают Лиама Росеньора, который сейчас возглавляет французский «Страсбург». Поставить на его назначение можно с коэффициентом 1.90. Аналитики практически уверены в том, что Росеньор станет новым тренером «Челси». Коэффициенты на других специалистов значительно выше.

Так, на Хави можно поставить за 9.00, а на Андони Ираолу за 11.00. Шансы Сеска Фабрегаса оценили в 13.00.

Комментарии
