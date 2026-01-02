Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой завершить 2026 год первой ракеткой мира

Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой завершить 2026 год первой ракеткой мира
Комментарии

Через пару дней стартует новый теннисный сезон. Букмекеры принимают ставки на то, кто завершит сезон первой ракеткой мира у женщин. И в числе фаворитов российская юная звёздочка Мирра Андреева. Поставить на неё можно с коэффициентом 8.00. Сейчас Мирра на девятой позиции, но по ходу сезона-2025 дебютировала в топ-5.

Главным фаворитом аналитики считают действующую первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Поставить на её успех можно за 1.64. Кроме того, в числе главных претендентов Ига Швёнтек из Польши (2.35) и американка Коко Гауфф (5.00).

Также можно заключить пари на то, что первой ракеткой мира по итогам года станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (11.00), или американка Аманда Анисимова (15.00).

Материалы по теме
«Жил Висенте» — «Спортинг». Новогодняя сказка закончится прагматично
«Жил Висенте» — «Спортинг». Новогодняя сказка закончится прагматично
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android