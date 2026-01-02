Эксперты назвали шансы Мирры Андреевой завершить 2026 год первой ракеткой мира

Через пару дней стартует новый теннисный сезон. Букмекеры принимают ставки на то, кто завершит сезон первой ракеткой мира у женщин. И в числе фаворитов российская юная звёздочка Мирра Андреева. Поставить на неё можно с коэффициентом 8.00. Сейчас Мирра на девятой позиции, но по ходу сезона-2025 дебютировала в топ-5.

Главным фаворитом аналитики считают действующую первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси. Поставить на её успех можно за 1.64. Кроме того, в числе главных претендентов Ига Швёнтек из Польши (2.35) и американка Коко Гауфф (5.00).

Также можно заключить пари на то, что первой ракеткой мира по итогам года станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан (11.00), или американка Аманда Анисимова (15.00).