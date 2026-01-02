Единый ЦУПИС увеличил выявление дропов на 37% благодаря ИИ

Руководитель службы противодействия кибермошенничеству компании Единый ЦУПИС Михаил Воронин в интервью «Банковскому обозрению» рассказал, что благодаря внедрению ИИ удалось улучшить противодействие дропам.

По словам Воронина, развитие мошеннических схем привело к тому, что часть преступных операций, ранее характерных для банков, сместилось в сторону букмекерских компаний. В первую очередь речь идёт об использовании аккаунтов дропов для вывода средств, полученных незаконным путём.

В ответ на эти риски Единый ЦУПИС внедрил модель на основе машинного обучения, которая анализирует поведение пользователей в комплексе. Такой подход позволил сократить число ложных блокировок на 74% и увеличить выявление дропов на 37%.

Специалист отметил, что теперь игроки стали реже сталкиваться с необоснованными проверками и задержками операций.