«Кальяри» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

2 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся «Кальяри» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.15 (23%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

«Милан» — единственный клуб чемпионата Италии без поражений на чужом поле. Правда, ничьих многовато, целых три. На своём поле у сардинцев две победы и три ничьих в восьми матчах при 10 забитых мячах.