Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кальяри» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

«Кальяри» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
Комментарии

2 января в матче 18-го тура чемпионата Италии встретятся «Кальяри» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Италия — Серия А . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.15 (23%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

«Милан» — единственный клуб чемпионата Италии без поражений на чужом поле. Правда, ничьих многовато, целых три. На своём поле у сардинцев две победы и три ничьих в восьми матчах при 10 забитых мячах.

Материалы по теме
«Кальяри» — «Милан». Ещё один день в офисе
«Кальяри» — «Милан». Ещё один день в офисе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android