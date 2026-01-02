«Кальяри» — «Милан»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Милан».

Ставка: ничья или победа «Милана» в один мяч за 1.86.

«18-й тур Серии А стартует в пятницу 2 января. В Кальяри местный клуб с одноимённым названием принимает великий «Милан». Немного статистики: гости после 16 игр занимают второе место с 35 очками, отставая от «Интера» на одно. «Милан» — второй по забитым голам, их 27. По пропущенным (у «Милана» — 13) лучше только «Рома» (11), «Комо» и «Лацио» (по 12). Всего одно поражение в чемпионате, случилось оно в 1-м туре — 23 августа на «Сан-Сиро» со счётом 1:2 от «Кремонезе». С составом вроде бы всё в порядке, если не считать отсутствие Леау (10 игр, пять забитых мячей), который получил травму 8 декабря в матче с «Торино» и вряд ли появится в составе.

«Кальяри» имел серию из 10 матчей без побед — пять поражений и пять ничейных исходов при разнице мячей 9:19 в чемпионате и Кубке. При этом последние четыре матча в чемпионате вселяют оптимизм: дома с «Ромой» — 1:0, дома с «Пизой» — 2:2, выездное поражение от «Аталанты» (1:2) и выездная победа над «Торино» (2:1). «Милан» с форой (-1) смело можно рассматривать.

Вариант номер два: обе забьют — нет. Хозяева лишь дважды не смогли забить на своём стадионе в сезоне-2025/2026 — в 5-м и 7-м турах, одинаково проиграв с разницей в два мяча «Интеру» и «Болонье». Да и «Милан» не забивал в гостях только итальянским топ-клубам: «Ювентусу» (0:0), «Лацио» (1:0) и «Наполи» (2:0). «Милан» забьёт — это точно, а вот хозяева — большой вопрос. Мой же прогноз как всегда, по моему мнению, аккуратный: победа в один мяч «Милана» или ничья. В победу гостей верю, однако всё может быть — это футбол. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».