«Кальяри» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» и его тотал больше 1.5 за 1.90.

«Стартовали сардинцы неплохо, в первых шести матчах нынешнего сезона «Кальяри» проиграл лишь раз, да и то на выезде в Неаполе. При этом прошли две стадии в Кубке Италии, но в конце сентября наступил спад. 10 матчей подряд команда Фабио Пизакане не могла победить, опускаясь всё ниже и ниже в турнирной таблице Серии А. Вишенкой на этом сомнительном торте стало ещё одно поражение от «Наполи», которое завершило участие «Кальяри» в Кубке Италии. Но вылетев из второго по значимости турнира, сардинцы прибавили в Серии А и в четырёх турах одержали две победы, ещё один раз сыграли вничью и проиграли лишь в Бергамо.

«Милан» этим летом тоже сменил тренера, команду возглавил Массимилиано Аллегри, красно-чёрные в еврокубках не играют и полностью сосредоточены на внутренних турнирах, а точнее на Серии А. Причина простая, ведь в начале декабря «Милан» в 1/8 финала проиграл «Лацио» в Кубке Италии и участие в турнире завершил. Что касается чемпионата, в последнем туре 2025 года команда Аллегри дома принимала «Верону» и без особых проблем разгромила своего соперника (3:0), что позволило ей оставаться в одном очке от лидирующего «Интера». Но концовка года была смазана неудачей в Суперкубке Италии, где «Милан» уже в полуфинале в относительно равной игре уступил будущему триумфатору — «Наполи».

«Милан» в трёх последних турах хорош в атаке, забивает минимум дважды, всего за этот отрезок коллектив Аллегри забил аж восемь мячей. А вот «Кальяри» в обороне не блещет, в семи последних матчах лишь раз смогли сыграть «на ноль», да и то там «Рома» была в меньшинстве. Для команды Фабио Пизакане главная задача — сохранить прописку в элите, пока она в относительной безопасности. «Милан» ведёт борьбу за Скудетто и терять очки не настроен», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».