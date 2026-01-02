Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кальяри» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии

«Кальяри» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Италии
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» и его тотал больше 1.5 за 1.90.

Италия — Серия А . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стартовали сардинцы неплохо, в первых шести матчах нынешнего сезона «Кальяри» проиграл лишь раз, да и то на выезде в Неаполе. При этом прошли две стадии в Кубке Италии, но в конце сентября наступил спад. 10 матчей подряд команда Фабио Пизакане не могла победить, опускаясь всё ниже и ниже в турнирной таблице Серии А. Вишенкой на этом сомнительном торте стало ещё одно поражение от «Наполи», которое завершило участие «Кальяри» в Кубке Италии. Но вылетев из второго по значимости турнира, сардинцы прибавили в Серии А и в четырёх турах одержали две победы, ещё один раз сыграли вничью и проиграли лишь в Бергамо.

«Милан» этим летом тоже сменил тренера, команду возглавил Массимилиано Аллегри, красно-чёрные в еврокубках не играют и полностью сосредоточены на внутренних турнирах, а точнее на Серии А. Причина простая, ведь в начале декабря «Милан» в 1/8 финала проиграл «Лацио» в Кубке Италии и участие в турнире завершил. Что касается чемпионата, в последнем туре 2025 года команда Аллегри дома принимала «Верону» и без особых проблем разгромила своего соперника (3:0), что позволило ей оставаться в одном очке от лидирующего «Интера». Но концовка года была смазана неудачей в Суперкубке Италии, где «Милан» уже в полуфинале в относительно равной игре уступил будущему триумфатору — «Наполи».

«Милан» в трёх последних турах хорош в атаке, забивает минимум дважды, всего за этот отрезок коллектив Аллегри забил аж восемь мячей. А вот «Кальяри» в обороне не блещет, в семи последних матчах лишь раз смогли сыграть «на ноль», да и то там «Рома» была в меньшинстве. Для команды Фабио Пизакане главная задача — сохранить прописку в элите, пока она в относительной безопасности. «Милан» ведёт борьбу за Скудетто и терять очки не настроен», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Кальяри» — «Милан». Ещё один день в офисе
«Кальяри» — «Милан». Ещё один день в офисе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android