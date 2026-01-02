Скидки
«Райо Вальекано» — «Хетафе»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Хетафе».

Ставка: ничья в первом тайме за 1.83.

Испания — Примера . 18-й тур
02 января 2026, пятница. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
«Есть своя ирония в том, что 2026 год в Ла Лиге будут разгонять две команды, которые ужасно выглядели в атаке в последних турах чемпионата 2025 года, а в заключительном матче декабря и вовсе провалились в обороне. Синхронно по 0:4 сыграли и «Райо Вальекано», и «Хетафе», с таким настроением обе команды и ушли на паузу. Перерыв был коротким, и кардинально за это время вряд ли что-то могло измениться, хотя, безусловно, он был необходим и «Райо Вальекано», и «Хетафе»— чтобы немного залатать дыры, поправить настроение и физическое состояние.

Тем не менее, рассчитывать на феерию в этом матче тяжело. Если посмотреть на личные встречи команд, то последний раз классический верх — тотал больше 2.5 — проходил еще в 2021 году. Фактически уже почти пять лет команды играют между собой крайне осторожно. К этому добавляется и тяжелое наследие конца 2025 года: в последних трех турах Ла Лиги ни «Хетафе», ни «Райо Вальекано» не забили ни одного мяча. Этот матч иначе как низовым оценивать действительно сложно.

Проблемы с составом есть у обеих команд. У «Хетафе» не сможет сыграть Майораль, также есть кадровые потери в других линиях. У «Райо Вальекано» — ряд травмированных игроков, плюс один из футболистов остается на Кубке Африки. Все это в совокупности лишь усиливает ощущение, что игра получится закрытой и осторожной, без высокого темпа и большого количества моментов.

В такой ситуации я жду, что команды будут входить в матч медленно. Даже если голы и случатся, скорее всего, это произойдет уже по ходу игры и ближе ко второй половине. Первый тайм в этой встрече выглядит максимально осторожным, и есть высокая вероятность, что он завершится без забитых мячей. Поэтому оптимальным вариантом здесь видится ничья в первом тайме — более надёжный выбор, чем попытка угадать точный счёт», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

