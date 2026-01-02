«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.87.

НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2026, суббота. 06:30 МСК Анахайм Дакс — Миннесота Уайлд

«Миннесота» в этом сезоне может похвастаться стараниями на всех участках площадки и балансом в атаке и обороне. Правда, «дикарей» залихорадило: три поражения в пяти матчах и во всех играх прошёл тотал больше 4.5. В целом 18 игр из 41 с участием «Уайлд» пробили ТБ 6.5. «Анахайм» и здесь преуспел — 26 матчей из 40 выбили ТБ 6.5. «Дикари» (129 голов) занимают 10-е место в лиге по продуктивности, «утки» — четвёртые. Зато в защите ситуация противоположная: «утки» на 31-м месте, «Миннесота» на четвёртом. Большинство «дикарей» (22,5% и 30 голов) также даёт гостям преимущество над хозяевами площадки.

«Анахайм» с приходом нового тренерского штаба лучше двигается, создаёт и раскрепощён в атаке (137 голов в 40 играх), но пока для баланса не хватает грамотных решений в обороне (141), а вратари не тащат. За последние несколько недель команда заиграла трёх разных голкиперов, но ни один не смог стать надёжной опорой. В 10 играх «Анахайм» забил 26, а пропустил 41 шайбу. Вывод простой — не работает игра в обороне, надо ещё больше забивать. Также не всегда справляются спецбригады. Реализация большинства — 17 %.

К этой игре «Анахайм» подходит с четырьмя поражениями подряд, три из них — домашние. Несмотря на то что «Миннесота» уступила 3:4 по буллитам в Сан-Хосе, команда успешна в гостях. Поражения на выездах случаются, но без провалов. В недавних пяти матчах «Уайлд» одержали четыре победы. У Владимира Тарасенко 20 очков, у Кирилла Капризова — 47, у Данилы Юрова — 13.

Очная встреча в Миннесоте завершилась победой хозяев со счетом 2:0. «Утки» не вкатились в игру, Мактавиш схватил шесть штрафных минут в первые восемь минут периода. Для реванша «Анахайму» придётся приложить максимум усилий в атаке, а «дикарям» есть чем ответить», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».