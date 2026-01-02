«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 1.72.

«Первая в истории штата Флорида хоккейная игра пройдет на бейсбольном стадионе, который вмещает 37 тыс. зрителей. Техническая подготовка и построение ледового катка начались ещё в середине декабря. «Зимняя классика» — это подарок НХЛ «Флориде». «Рейнджерс» принимал участие в пяти матчах НХЛ под открытым небом, и выиграл все. Но условия были совсем другими. Несмотря на закрытую крышу, которую откроют только перед игрой, соперникам придётся наслаждаться комфортной атмосферой, бризом с океана и 15-16°C тропического тепла. Также хоккеисты будут окружены песком, пальмами и людьми в купальниках.

Для «пантер» это ежедневная суета, а вот гости будут в шоке. Также «Флориде» привычнее играть на мягком льду и дышать тёплым воздухом. В общем, условия на стороне хозяев. Мэттью Ткачук неделю назад начал кататься с командой, Саша Барков приступил к тренировкам на льду. Интересно, как их задействуют в «Зимней классике». Ещё один плюс хозяев — Брэд Маршан. Лидер «Флориды» (45 очков) — также один из лидеров в матчах «Зимней классики» с четырьмя очками. Есть шанс взлететь на первое место, если он сможет набрать четыре очка 2 января. Сергей Бобровский принимал участие в «Зимней классике» 14 лет назад. Можно бесконечно перечислять плюсы и опыты разных хоккеистов, но «Зимняя классика» в Майами — уникальное событие.

Коллективы ещё не пересекались в этом сезоне, но «пантеры» в последние годы не испытывают больших сложностей с «Рейнджерс». Гости на 13-м месте Востока. В 42 встречах они забили 109 и пропустили 116 голов. «Пантеры» ещё не играли в оптимальном составе и постоянно меняют сочетания. Их лихорадит, но команда периодически поднимается в топ-8.

У хозяев есть супермотивация праздновать успех в этот вечер. У них лучше взаимодействия, хорошие линии и есть высокое чувство самоотдачи. Это исторический момент для всего штата и команды, поэтому удача новичков «Зимней классики» должна сыграть свою роль», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».