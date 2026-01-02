«Жил Висенте» — «Спортинг»: ставки и коэффициенты на матч Примейры

2 января в матче 17-го тура чемпионата Португалии встретятся «Жил Висенте» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Сидаде-ди-Барселуш» в Барселуше. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.46, что равно приблизительно 68% вероятности. Победа «Жил Висенте» оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Если бы вам 31 декабря сказали, что завсегдатай середняк чемпионата Португалии «Жил Висенте» встречает январь в топ-4, вы бы, скорее всего, уточнили — точно ли речь про футбол. Но нет — в Примейре команда Сезара Пейшоту действительно идёт четвёртой и держится в зоне еврокубков.

Но приезжает «Спортинг», и тут календарь как будто подмигивает: проверим, насколько этот прорыв хозяев системный. Лиссабонцы вторые, 41 очко, а в конце декабря катком прошлись по «Риу Аве» (4:0) и «Витории Гимарайнш» (4:1). Темп чемпионский без скидок на график.