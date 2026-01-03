Скидки
«Борнмут» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Борнмут» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.54.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Арсенал
Лондон
«Тут, конечно, «Арсенал» — фаворит, и я считаю, что он 100-процентно победит даже в выездном матче. «Арсенал» уверенно идёт в Премьер-лиге, и если вспоминать последний матч с «Астон Виллой», то там, по сути, проехались катком, хотя «Астон Вилла» тоже борется за высокие места. Поэтому класс «Арсенала» сейчас, на мой взгляд, очевиден.

Да, матч выездной, соперник — «Борнмут», но я думаю, что «Арсенал» едет туда спокойно и уверенно. Футболисты прекрасно понимают, что эти три очка им нужны. Если «Арсенал» хочет оторваться и продолжить движение к чемпионству, им обязательно нужно побеждать.

Что касается «Борнмута», они идут в середине таблицы, ближе к 15-му месту, от зоны вылета запас очков есть, чувствуют себя относительно спокойно. Думаю, и они понимают, что шансов против такого «Арсенала» немного. Да, в футболе чудеса бывают, но это скорее 1 случай из 100. Сейчас «Арсенал» — команда, которая много забивает, мало пропускает, у них порядок и в атаке, и в обороне. Поэтому, на мой взгляд, здесь всё очевидно: уверенная победа «Арсенала». Ни о какой ничьей речи быть не должно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

