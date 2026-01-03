«Монако» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «Лион».

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 2.55.

«Монако» начинал сезон с Ади Хюттером во главе, но уже в октябре австрийца отправили в отставку, а его сменил бельгиец Себастьен Поконьоли. В чемпионате Франции эта рокировка вряд ли сработала, с приходом нового тренера монегаски во внутреннем первенстве провели девять матчей и проиграли пять из них, при всего трёх победах и одной ничьей. В Кубке Франции «Монако» не без проблем прошёл аутсайдера «Осер», но есть Лига чемпионов. В главном клубном турнире Европы команда Поконьоли провела четыре матча: дважды победила и дважды сыграла вничью. Вкупе с одним очком ещё при Хюттере в активе девять очков и 19-я строчка на групповом этапе.

«Лион» тоже представляет Францию в еврокубках, но в турнире рангом ниже, в Лиге Европы позади шесть туров, и французская команда в них одержала пять побед и проиграла «Бетису» на выезде. С 15 очками «Лион» за два тура до конца возглавляет турнирную таблицу и имеет отличные шансы на прямую путёвку в 1/8 финала турнира. Да и в Кубке Франции команда Пауло Фонсеки провела первый раунд, переиграв малоизвестную команду 3:0, хотя и забили все мячи лишь во втором тайме. А вот в Лиге 1 лионцы периодически испытывают трудности, после 16 туров они имеют 27 очков, занимают пятую строчку и отстают от лидирующего «Ланса» на 10 очков.

У «Монако» в чемпионате дела идут похуже, команда Поконьоли имеет в активе 23 очка и замыкает верхнюю часть таблицы. В прошлом сезоне обе встречи этих команд завершились с одинаковым счётом 2:0, и обе в пользу «Монако». Даже с точки зрения теории вероятности вряд ли «Лион» третий раз подряд не сможет поразить ворота монегасков. Но и хозяевам очки нужны, поэтому я жду яркий матч с голами», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».