«Аталанта» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома».

Ставка: ничья за 3.33.

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
«Ну всё, Новый год, 2026. Поэтому если до 2026-го мы говорили, что трудно представить, что будет после всех этих доновогодних и посленовогодних матчей, кто в каком состоянии и кто как подойдёт, то теперь, я думаю, потихоньку все начнут выравниваться. Команды возвращаются в рабочий режим, эмоции праздников уходят, и футбол снова становится более понятным и приземлённым.

Я думаю, что как бы там ни говорили, что «Рома» вроде бы выглядит получше по последним играм и по таблице, но «Аталанта» играет дома. А дома «Аталанта» — это всегда тяжело. В Бергамо они умеют навязывать борьбу, высокий темп, там много движения, и сопернику приходится постоянно быть в напряжении. Поэтому я думаю, что «Аталанта» вполне может и выиграть этот матч.

Хотя просто не будет. Потому что «Рома» — команда опытная, которая умеет терпеть, ждать свои моменты и пользоваться ошибками соперника. Они сейчас находятся на лидирующих позициях, давно такого не было, и это добавляет уверенности. Поэтому здесь нельзя сказать, что у кого-то есть явное преимущество. Я думаю, что матч получится открытый, с моментами у обеих команд. Будут голы, борьба и нервы. И самый логичный вариант здесь — ничья. Скорее всего, счёт будет 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

