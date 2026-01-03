«Шанхайские Драконы» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

«Лидер Востока завершил 2025 год на высокой ноте с четырьмя победами в пяти матчах. «Металлург» уступил лишь «Авангарду» 1:2 по буллитам на выезде. «Металлург» находится в лучшей форме и ситуации, но не должен расслабляться. Восточные соперники подпирают со всех сторон.

«Шанхай» за пределами западной восьмёрки и отстаёт от «Спартака» (45) на шесть очков. Команда продолжает отбывать свой номер в КХЛ, ни на что не претендуя. Обычно во второй половине сезона легионеры проседают из-за накопившейся моральной усталости и холодных командировок. В 11 играх у шанхайцев две победы. По составу и качеству хоккея они далеки от задач и формы «Металлурга». Но такие оппоненты могут выстреливать в самые неожиданные моменты. «Шанхайские Драконы» закрыли год шестью поражениями в семи матчах. Команда умудрялась провалиться даже с аутсайдером — 2:4 с последней «Ладой». Главный наставник Жерар Галлан пропустил последнюю игру 2025 года с СКА. Это никак не отразилось на благополучии команды. «Драконы» снова проиграли (2:3).

Соперники уже пересекались в Магнитогорске в ноябре. Хозяева разгромили «драконов» 6:1. Очные встречи этих коллективов исторически завершаются крупными результатами. Учитывая то, что это первая игра обеих команд после новогодних праздников, осечки закономерны. Значит, оба коллектива забьют. Гости всё же выглядят лучше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».