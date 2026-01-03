«Аталанта» — «Рома»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
Поделиться
3 января в матче 18-го тура итальянской Серии А встретятся «Аталанта» и «Рома». Стартовый свисток в Бергамо запланирован на 21:45 мск.
Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.40 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.15 (30%).
При этом аналитики убеждены, что матч не будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет ставка за 1.77.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2026
-
11:00
-
10:00
- 2 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 1 января 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00