«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
3 января в матче 20-го тура чемпионата Англии встретятся «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
2-й тайм
1 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Уоткинс – 45+1'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Ноттингема» оценивается коэффициентом 5.50 (17%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
