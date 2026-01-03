Скидки
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
Комментарии

3 января в матче 20-го тура чемпионата Англии встретятся «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
2-й тайм
1 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Уоткинс – 45+1'    

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 58% вероятности. Победа «Ноттингема» оценивается коэффициентом 5.50 (17%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.90 (25%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Унаи Эмери повторяет пройденное
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Унаи Эмери повторяет пройденное
