Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Осасуна» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетик».

Ставка: ТМ 2 за 2.08.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» у себя дома в Памплоне сыграет против «Атлетика» Бильбао. И здесь в лучшие времена, конечно, однозначным фаворитом являлся бы «Атлетик», да и сейчас, если посмотреть на статистику последних матчей, Бильбао достаточно неплохо играет на поле в Памплоне, в последние годы там часто одерживает победы. Но сейчас «Атлетик» выглядит, откровенно говоря, не очень убедительно. Если брать последние шесть матчей, то там всего две победы. И перед Новым годом два поражения подряд у «Атлетика»: проиграли «Сельте», а потом «Эспаньолу» дома, хотя смотрелись очень неплохо.

«Осасуна» потихонечку выбирается из низов турнирной таблицы. И последний матч перед Новым годом она выиграла со счётом 3:0 у «Алавеса».

Я думаю, что получится боевая игра, как часто бывает между «Осасуной» и «Атлетиком» Бильбао. И мне не кажется, что сразу в 1-м туре после Нового года будет сверхрезультативный футбол, тем более если мы берём последние матчи на стадионе в Памплоне. Там, как правило, Бильбао выигрывает, но выигрывает аккуратненько, не в «верховом» матче.

Я думаю, что игра будет «низовая». И учитывая, что «Атлетик» очень плохие результаты в последнее время показывает, перед отъездом на Суперкубок в Саудовскую Аравию ему неплохо было бы нормально и качественно сыграть в этом матче с «Осасуной». Мой прогноз — «тотал меньше 2» за 2.08», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Эспаньол» — «Барселона». Чудеса закончатся в дерби
«Эспаньол» — «Барселона». Чудеса закончатся в дерби
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android