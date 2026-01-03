«Эльче» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Вильярреал».

Ставка: «Эльче» не проиграет за 1.70.

«По традиции испанцы особо долго не засиживаются за новогодним столом и сразу же начинают играть в футбол. 19-й тур, он очень любопытный, тут есть несколько классных матчей. Один из них пройдёт в Аликанте. «Эльче» будет принимать «Вильярреал». Команды достаточно далеко друг от друга по очкам в турнирной таблице, но недалеко по местам. «Вильярреал» сейчас четвёртый, он прервал свою победную серию во встрече с «Барселоной» в заключительной игре прошлого года. «Вильярреал» там бо́льшую часть матча после удаления защитника Вейги играл в меньшинстве, поэтому ничего особо противопоставить «Барселоне» не сумел, хотя в первом тайме до удаления смотрелся очень неплохо.

То была домашняя игра. Сейчас «Вильярреалу» играть против «Эльче», который дома выступает очень круто в этом сезоне. Вообще, «Эльче» — одно из приятных открытий первой части чемпионата. «Эльче» — команда играющая, с хорошим подбором игроков, команда очень сбалансированная. И дома, я думаю, она доставит немало хлопот и неприятностей «Вильярреалу». Тем более у гостей несколько футболистов основных не сыграют: тот же Вейга пропускает матч из-за дисквалификации, Бьюкенен не сыграет из-за дисквалификации, есть проблемы с атакой, кто-то уехал на Кубок Африки. Об этом мы уже тоже как-то говорили.

Я думаю, что неплохие шансы у «Эльче» не уступить дома «Вильярреалу». За это дают хороший коэффициент — 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».