«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.80.

«Эспаньол» сыграет против «Барселоны», против лидера чемпионата. «Эспаньол» продолжает пылесосить вообще всё, что можно и нельзя, вряд ли кто-то ожидал от него такой прыти. Но команда поймала кураж, поймала свой фарт, и даже в невыигрышных матчах всё равно «Эспаньол» увозит три очка. У «Эспаньола» пять побед подряд в Ла Лиге перед каталонским дерби, плюс болельщики там собираются какую-то супернегативную акцию устроить в отношении Жоана Гарсии, бывшего голкипера «Эспаньола», а ныне первого номера «Барсы». В общем, приёмчик будет непростой, однако это дерби.

«Эспаньол» очень немного пропускает в нынешнем сезоне, он пропустил меньше, чем «Барселона». У «Барсы» 20 пропущенных мячей, а у «Эспаньола» — 17. Но «Эспаньол» почти в 2,5 раза меньше забил, чем «Барселона», что, в принципе, удивлять никого не должно. Тем не менее у «Эспаньола» 33 очка, 10 побед за 17 туров, это великолепный результат Маноло Гонсалеса и его команды, однако не без удачи, конечно же, они такое количество очков набрали.

Я думаю, что «Эспаньол», понимая все сильные стороны «Барселоны», вряд ли рискнёт сыграть в комфортный для неё открытый футбол. «Эспаньол» сыграет аккуратненько в обороне, рассчитывая на стандарты. А стандарты у «Эспаньола» хороши. Мой прогноз на матч — «тотал меньше 3.5» за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».