«Аталанта» — «Рома»: ставка Игоря Семшова на игру Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Рома».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

«Аталанта» заметно усилилась в атаке. После смены тренера — Ивана Юрича на Раффаэле Палладино — команда стала выглядеть креативнее и опаснее в нападении. В то время как при прежнем наставнике бергамаски лишь демонстрировали отличную физическую подготовку, под новым руководством их атака заиграла ярче. В последних восьми матчах команда не опускалась ниже показателя xG 1.58, что говорит о большом потенциале форвардов. В последнем туре Серии А проигрыш «Интеру» — не зазорно, ведь до этого «богиня» уверенно шла вверх, одержав шесть побед за восемь игр и улучшив свои позиции как в чемпионате, так и в еврокубках. Безусловно, отъезд в сборную Нигерии Адемолы Лукмана усложнит атакующие редуты хозяев.

«Рома» отлично действует в контратаках, особенно против закрытых соперников. Хотя у них есть сложности с организацией позиционного нападения, при игре на встречных курсах команда показывает мощь и эффективность. «Волки» переиграли «Дженоа» (3:1). Этот успех помог им оправдать неудачу во встрече с «Ювентусом» (1:2) и подняться в борьбе за титул — команда вернулась в гонку за скудетто и закрепилась в Лиге чемпионов, опередив «старую синьору» на одно очко. А вот у гостей можно ожидать угрозы от Матиаса Соуле, который в последней встрече за 57 минут времени отметился забитым мячом.

«Рома» заметно усилила атаку и стала менее «низовой» командой. Три из последних четырёх матчей с их участием и четыре из шести игр «Аталанты» завершились с высоким результатом. Есть основания делать ставку на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».