«Реал» — «Бетис»: прогноз Александра Мостового на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Бетис».

Ставка: ничья или победа «Реала» в один мяч за 2.10.

«Я думаю, что однозначно «Реал» — фаворит. Другое дело, что, опять же, многое зависит от Мбаппе. Потому что сейчас говорят, что он получил травму и есть риск, что он вообще может не сыграть. А для «Реала» это, конечно, серьёзный момент. Мы все понимаем, что, когда Мбаппе на поле, это совсем одна команда, и когда его нет — это уже совсем другая история. Поэтому вся интрига в этом матче как раз и заключается в том, выйдет ли он играть или нет.

Если Мбаппе будет в составе, то «Реал», конечно, получает серьёзное преимущество. Потому что это игрок, который может решить эпизод в одиночку, забить из ничего и ускорить игру в любой момент. А если он не сыграет, то «Реалу» придётся больше полагаться на командные действия, контроль мяча, реализацию моментов, и здесь уже всё не так однозначно.

Поэтому здесь я не стал бы говорить о какой-то лёгкой победе. Скорее всего, матч будет упорный, с борьбой и моментами у обеих команд. «Реал» всё равно остаётся фаворитом за счёт класса, опыта и того, что это команда, которая привыкла играть такие матчи. Но исключать ничью тоже нельзя. Так что здесь либо минимальная победа «Реала», либо ничейный результат. Я рискну предположить счёт 2:1, но именно с оглядкой на то, сыграет Мбаппе или нет», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».