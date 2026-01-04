Скидки
«Трактор» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Трактор» — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 5.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За два дня до Нового года «Трактор» едва не испортил «Магнитке» празднование 70-летнего юбилея, забив в гостях четырежды и доигравшись до овертайма. А главный тренер челябинцев Корешков пообещал, что в 2026 году болельщики увидят новую (в хорошем смысле) команду. Вот только резко преобразиться к лучшему за несколько дней невозможно.

Да и соперник у уральцев – самый неподходящий для того, чтобы начинать новую победную жизнь. Минское «Динамо» на прекрасном ходу. Квартальнов, в отличие от коллеги Козлова, не жалуется на то, что декабрьская пауза помешала ему работать. Белорусский костяк играет так, словно не было энергозатратного Кубка Первого канала. Шипачёв в отличной форме. Легионеры тоже держат уровень. Сейчас гости – одна из лучших команд КХЛ, способная устроить показательный краш-тест нестабильной обороне «Трактора». Уверенная победа «Динамо» с тоталом больше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

