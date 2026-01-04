«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.68.

«Это хорошая и интересная игра. Но для меня в этом матче небольшим фаворитом всё-таки является «Сити». «Челси» — команда непредсказуемая, с хорошим подбором игроков, но нужно понимать, что играть на выезде против «Сити» всегда очень тяжело. Да, за ничью они, возможно, могут побороться, но за три очка — вряд ли. Более того, думаю, что в этом матче «Челси» даже проиграет.

Игроки «Сити» прекрасно понимают: если они потеряют очки — сыграют вничью или, не дай бог, проиграют — «Арсенал» практически 100-процентно выиграет свой матч и увеличит отрыв. А догонять такой «Арсенал» будет крайне сложно, потому что эта команда сейчас очки практически не упускает. Если «Сити» хочет оставаться рядом и продолжать борьбу за чемпионство, им обязательно нужно побеждать «Челси». У «Челси» в этом сезоне большой отрыв от лидеров, на мой взгляд, задачи бороться за чемпионство у них уже нет — максимум борьба за Лигу чемпионов.

Конечно, «Челси» тоже нужны очки, однако, скорее всего, не в этом матче. «Сити» понимает, что обязан брать три очка. Плюс нельзя забывать про главное оружие «Сити» — Холанда. Это, по сути, гроза всей Премьер-лиги. Он забивает всем — и топ-командам, и тем, кто борется за выживание. Холанд сейчас в порядке, для «Челси» это будет огромная проблема. Уверен, «Сити» заберёт контроль над мячом, примерно 60% на 40%, и будет постоянно давить.

Да, легко не будет, «Челси» станет сопротивляться, огрызаться, но всё равно, на мой взгляд, «Сити» добьётся победы. Им кровь из носу нужно брать три очка, чтобы продолжать гонку с «Арсеналом». Поэтому мой прогноз — тяжёлая победа «Сити» 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».