«Интер» — «Болонья»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Болонья».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.69.

«Ещё один очень интересный матч. «Болонья» — команда, которая приятно удивила в прошлом сезоне: играли смело, без лишнего страха, за ними было интересно смотреть. Сейчас они тоже иногда удивляют, могут зацепиться, навязать борьбу, но стабильности, как ни крути, не хватает. «Интер» же есть «Интер». Это команда опытная, команда, которая умеет играть такие матчи даже после пауз и праздников. Они могут где-то сыграть не очень ярко, но своё всё равно часто забирают: терпят, ждут и используют моменты. Поэтому думаю, фаворит здесь всё-таки «Интер».

Прогноз у меня рабочий — 2:1 в пользу «Интера». Да, праздники — никто толком не видел, кто как готовился, кто в каком состоянии, но класс и опыт в таких играх обычно решают. Шутка, конечно, что кто-то мог отдохнуть сильнее других, но фактор ритма всё равно есть. Поэтому сюрприз возможен, однако «Интер» выглядит предпочтительнее. И ещё момент: «Болонья» дома умеет упираться, может дать темп и заставить ошибаться, но эта игра пройдёт в гостях.

С «Интером» важна реализация: один момент — и всё меняется. Миланцы такие игры чувствуют, могут сыграть прагматично и довести до результата. Так что я и говорю: будет плотный матч, без разгрома, но с голами. Поэтому мой вариант остаётся тем же — «Интер» победит. Возможно, даже с разницей в два мяча, но лучше подстраховаться», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».