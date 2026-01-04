Скидки
ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Москве

Комментарии

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
«Средняя результативность «Локомотива» во второй половине декабря – менее полутора голов за матч. А Никитин всегда играет против бывших от сверхжёсткой обороны. Так что ставка на невысокую результативность напрашивается: максимум 4 шайбы на двоих.

Что касается исхода, то ЦСКА впервые в сезоне выглядит фаворитом матча против чемпионов. Пока красно-синие проиграли ярославцам все три очные встречи из трёх. Но если осенние поражения были безоговорочными, то две недели назад всё решилось только в серии буллитов. Впечатляет и то, как налаживается и на глазах улучшается игра команды Никитина. 2025 год она завершила тремя убедительными, качественными победами. «Локомотив», наоборот, неприятно удивляет как кризисом атаки, так и явными проблемами с психологией. Так что советовал бы брать победу хозяев с разницей в пару шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

