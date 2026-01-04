«Торпедо» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» во второй половине декабря изменился до неузнаваемости. Красно-белые стали намного качественнее и строже действовать в обороне. Но при этом исчезла фирменная высокая результативность в атаке. Так, в недавних встречах с ЦСКА, СКА и московским «Динамо» команда Жамнова за 9 периодов забила лишь трижды.

Беззубость нападения, скорее всего, подведёт москвичей в Нижнем. Работать и терпеть «Торпедо» умеет как минимум не хуже – поскольку оттачивает этот навык не с середины декабря, а с начала сезона. Да и мотивация у хозяев выше среднего. Мало того что надо исправляться за плохую концовку 2025 года (три подряд поражения, из них два – с нулём голов). Так ещё и предстоящая встреча – с прямым конкурентом по борьбе за более высокий кубковый посев. Быть на восьмом месте Запада, которое сейчас занимает «Спартак», — это гарантия вылета в первом раунде плей-офф. Чего тем же нижегородцам очень не хочется. Так что столичных соперников команда Исакова, скорее всего, обыграет. Но не очень зрелищно – не ошибётесь, поставив на то, что любители сыграть от обороны забьют друг другу меньше пяти шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».