«Реал» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Бетис».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.87.

«Мадридский «Реал» в первом матче 2026 года сыграет против «Бетиса». У «Реала» не сыграет Мбаппе, у него повреждение, его будут готовить к матчам за Суперкубок, к игре против «Атлетико» Мадрид 7 января. «Реал» закончил календарный год победой со счётом 2:0 над «Севильей», но победой с душком. Мы помним, сколько там игроки «Севильи», её тренер возмущались относительно назначения пенальти, в целом работой арбитра в той встрече. И надо признать, что «Реал» действительно выглядел не очень убедительно в той игре. И, наблюдая за всем этим, характеризуя игру «Реала» в большинстве матчей, многие эксперты сходятся в том, что Мадрид был не очень убедителен. Но результат есть, и «Реал» отстаёт всего на 4 очка от Барселоны.

«Бетис» хорош, у него отличная атака, 29 мячей забито, при этом 19 мячей пропущено. Это меньше, чем у той же «Барселоны», всего на 3 больше, чем пропустил тот же мадридский «Реал». Атака у «Бетиса» хороша, и перед новым годом он тоже одержал важную, крупную, красивую победу над «Хетафе» у себя дома — 4:0.

Я думаю, что и на «Сантьяго Бернабеу» у «Бетиса» будут хорошие шансы отличиться. В отсутствие Мбаппе как-то перегруппируется «Реал» в атаке. Может быть, Гонсало Гарсия появится. Но есть Винисиус, есть Беллингем, есть другие футболисты, которые могли бы распечатать ворота голкипера «Бетиса». Поэтому «обе забьют и тотал больше 2.5» за 1,87 — мой прогноз на матч в Мадриде», — приводит слова Генича «РБ Спорт».