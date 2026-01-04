Скидки
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.95.

Испания — Примера . 18-й тур
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
«В одном из самых красивых городов Испании Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад», чудовищно проводящий этот сезон, будет принимать «Атлетико» из Мадрида.

«Реал Сосьедад» всё ниже и ниже падает, даже смена тренера пока ему никак не помогает. В последних четырёх турах три поражения у «Сосьедада». А в заключительном матче перед паузой «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Леванте» (1:1).

Сейчас в Сан-Себастьян приезжает «Атлетико», который не сказать что очень здорово играет на выезде в нынешнем сезоне. Были у него два поражения подряд. Это и вынесенный матч с «Барселоной», и игра в Бильбао с «Атлетиком», где в концовке уступили 0:1. Но последние игры до паузы «Атлетико» из Мадрида выиграл, у «Валенсии» и «Жироны», там без всяких вариантов — со счётом 3:0.

«Атлетико» просто сильнее, у него практически все лучшие, все боевые единицы могут играть. У мадридцев вообще очень хорошая обойма игроков. Думаю, с профессионализмом «Атлетико» все игроки будут в надлежащем состоянии и тонусе, вернувшись с празднований. Этого хватит, чтобы обыграть «Реал Сосьедад» на его поле.

Мой прогноз — победа «Атлетико» Мадрид за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

