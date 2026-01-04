«Реал» — «Бетис»: прогноз Романа Гутцайта на игру Примеры в Мадриде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Реал» — «Бетис».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.88.

«Испанские команды, отметившие Рождество, возвращаются к матчам национального чемпионата. Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Бетис» — один из тех клубов, за игрой которого особенно приятно наблюдать в последние годы. Команда стабильно прогрессирует под руководством Мануэля Пеллегрини, в этом сезоне «Бетис» производит особенно сильное впечатление, в том числе за счёт роста качества состава.

Антони, приобретенный у «Манчестер Юнайтед», находится в отличной форме. Также стоит выделить центрального нападающего Кучо Эрнандеса, который прекрасно действует на последней линии рядом с защитниками соперника и уже забил несколько эффектных мячей в этом розыгрыше Ла Лиги. Он умеет в борьбе на долю секунды опередить оппонента, подставить ногу или голову и переправить мяч в ворота.

Ярким был и матч «Бетиса» в концовке прошлого сезона, когда с непростым «Хетафе» удалось не просто победить, но сделать это феерично — 4:0 с огромным количеством моментов. Теперь «Бетису» предстоит выездной матч с «Реалом». У мадридцев традиционно возникают сложности с вскрытием плотной обороны соперников, однако «Бетис» — не та команда, которая будет всей линией обороны стоять у своей штрафной. Поэтому есть ощущение, что игра получится достаточно открытой.

У «Реала» не сыграет Килиан Мбаппе, но в составе остаются Винисиус, Джуд Беллингем и другие футболисты, способные за счёт индивидуальных действий создавать остроту и переигрывать сразу нескольких соперников. При этом есть основания полагать, что и «Бетис» найдёт свои шансы впереди и сможет отличиться, даже несмотря на то что в воротах мадридцев будет Тибо Куртуа. Поэтому жду весёлую и результативную игру!» — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».