«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Казани
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: ничья за 4.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встреча двух команд, которые борются за высшие строчки в Восточной конференции. «Ак Барс» классно закончил 2025 год тремя победами подряд над неплохими соперниками, теперь настало время новых битв, и первая из них состоится уже 4 января. Коллектив Гатиятулина умеет в сложных и равных играх добывать результат, но вот парадоксально в этом сезоне не может обыграть «Автомобилист». Более того: екатеринбуржцы в данном регулярном чемпионате обыгрывают казанцев с преимуществом в три шайбы как дома, так и в гостях.

Теперь команды сойдутся в очном противостоянии в столице Республики Татарстан во второй раз в хоккейном году. «Автомобилист» и вовсе конец 2025 может занести себе в актив и повесить в рамочку где-то в кабинете Заварухина — результаты последних пяти матчей заставляют болельщика команды из Екатеринбурга только улыбаться, ведь есть пять побед подряд.

«Автомобилист» и «Ак Барс» находятся в неплохой форме, вот только её состояние после новогоднего перерыва сложно оценить без выхода на лёд обоих коллективов. В первое воскресенье года команды выйдут заряженными на самую настоящую битву, в таких матчах часто всё решается за пределами основного времени, вот и здесь будет так, всё-таки соперники равные и очень неуступчивые», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

