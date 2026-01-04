Швеция — Финляндия: ставки и коэффициенты на полуфинал МЧМ-2026
В ночь с 4 на 5 января состоится полуфинальный матч МЧМ-2026, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии. Стартовое вбрасывание запланировано на 00:30 мск.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 00:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают фаворитами шведов, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90. Шансы Финляндии оценили в 3.50, на ничью в основное время дают котировку 4.15.
Аналитики не ждут результативный матч. Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно за 2.17, а обратный исход идёт за 1.72.
В четвертьфинале шведы переиграли Латвию (6:3), а финны выбили из борьбы США (4:3 ОТ).
